Лейбористы призвали к отставке министра транспорта после отмены скандального контракта

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании призвала к отставке министра транспорта Криса Грэйлинга после того, как правительству пришлось аннулировать скандальный контракт на осуществление паромного сообщения с новой компанией Seaborne Freight, не имеющей судов. С таким призывом выступил в субботу визави Грэйлинга в рядах оппозиции, "министр транспорта" теневого кабинета лейбористов Энди Макдональд.

"Как мы и предсказывали, контракт с Seaborne Freight был отменен, и это не может не возыметь последствий", - сказал теневой "министр". "Мы не можем позволить, чтобы этот некомпетентный министр транспорта продолжал бы и дальше унижать нашу страну. Он должен уйти", - добавил Макдональд.

Ранее в субботу британское министерство транспорта сообщило о расторжении договора с Seaborne Freight, так как стало ясно, что компания не сможет выполнить свои контрактные обязательства перед правительством на фоне выхода из сделки поддерживающей ее ирландской компании Arklow Shipping.

Решение британского правительства предоставить не имеющей своего флота Seaborne Freight государственный контракт на сумму £13,8 млн ($17,5 млн) сразу же попало в поле зрения СМИ и британской общественности, внимательно следящих за расходами средств налогоплательщиков. В задачу компании должно было войти осуществление паромной переправы между английским портовым городом Рамсгит в графстве Кент и крупнейшим приморским городом Бельгии Остенде при условии выхода Великобритании из ЕС 29 марта без соглашения об условиях Brexit.