Ушаков: Рига и горожане не должны становиться заложниками грязной политики

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Латвийская столица и ее жители не должны становиться заложниками грязной политики. Об этом в субботу заявил мэр Риги Нил Ушаков, обращаясь к участникам митинга, организованного в его поддержку выражающей интересы русскоязычных жителей страны социал-демократической партией "Согласие", которую он возглавляет.

"Не за "Согласие", и не за меня сегодняшний митинг. Этот митинг против тех, кто умеет только ломать, кто сейчас хочет поломать все то хорошее, что делала и делает Рижская дума. Поэтому мы здесь сегодня собрались", - сказал он.

"Моя задача заключается в том, чтобы Рига и рижане не становились заложниками этой грязной политики, чтобы Рига не страдала из-за того, что происходит сейчас, чтобы Рижская дума могла продолжать работать и делать начатые дела, исправлять допущенные ошибки. Только единственно благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы здесь, Рижская дума сможет продолжить все начатые дела - от бесплатных обедов и социальной поддержки до ремонта школ и улиц, чтобы привести в порядок те ямы, которые мы сейчас видим. Спасибо, что вы здесь, спасибо за вашу поддержку", - отметил он.

По его словам, для многих рижан он является символом хороших дел, а для многих - символом всего плохого. "Правда, наверное, находится где-то посередине. За те десять лет, которые мы работаем вместе с нашими коллегами и товарищами, мы имеем право гордиться теми хорошими вещами, которые мы сделали, - от бесплатного проезда в общественном транспорте до отремонтированных школ. За десять лет были допущены ошибки, есть и несделанные дела, включая дороги и ямы", - отметил Ушаков.

"За то, что мы не сделали, что я не сделал, за те ошибки, которые были допущены, я хочу извиниться", - добавил он. По словам Ушакова, "он не делал" ничего противоправного. "Мне нечего бояться, в этом я абсолютно спокоен", - заключил мэр Риги.

Вне национальности

Мэр Риги также подчеркнул, что большая часть рижан оценивает дела и неуспехи, не обращая внимания на национальность и язык. "Многие меня защищают потому, что я русский, многие меня ругают потому, что я русский. Мой родной язык - русский, родной язык моей жены - латышский, наш ребенок говорит, ему три года, свободно на двух языках. Я горжусь тем, что я русский, я люблю свой родной язык, я горжусь тем, что я родился в Латвии и я люблю Латвию", - указал он.

"Я всегда буду бороться за латышей, потому что латыши - это моя семья. Я всегда буду бороться за тех, у кого родной язык русский, потому что русские - моя семья. Я всегда буду бороться за Латвию, потому что Латвия - моя родина, другой у меня нет и никогда не будет", - добавил он.

Мэр Риги также отметил, что у него болит сердце, когда он видит, что латыши и русские конфликтуют, когда политики из-за своих грязных интересов сталкивают лбами латышей и нелатышей. "Именно поэтому я в "Согласии". "Согласие" - это партия, которая всегда была, есть и будет за то, чтобы латыши и те, у кого родной язык русский, жили одинаково счастливо и в одинаковом достатке", - сказал он.

По его словам, "Согласие" в Рижской думе доказало, что латыши и нелатыши могут работать плечом к плечу ради общих интересов и ради своего родного города. "Нас любят и нас ненавидят за то, что мы можем работать - латыши и нелатыши - вместе", - заявил политик.

Обыски у мэра Риги

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома. Как позже сообщили в ведомстве, обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта Rigas satiksme, вокруг которого в конце 2018 года разразился коррупционный скандал. Сам Ушаков сразу же после обысков заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний и не намерен уходить с поста мэра Риги. По его словам, никакой процессуальный статус к нему не применим, никаких подозрений в его отношении не высказано.

Оппозиционные партии в Рижской думе в тот же день собрали подписи, чтобы созвать внеочередное заседание и провести голосование об отставке Ушакова, которое, согласно местному законодательству, должно состояться в течение двух недель. Подать в отставку мэра Риги также призвали президент Латвии Раймондс Вейонис, глава МВД Сандис Гиргенс и глава минрегионов Юрис Пуце.