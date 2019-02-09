Полиция насчитала около 3 тыс. участников митинга в поддержку мэра Риги Нила Ушакова

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова, который прошел в субботу на Ратушной площади в центре города, собрал порядка 3 тыс. участников. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной полиции Латвии Сигита Пилдава.

"Мероприятие прошло спокойно и без инцидентов", - передает ее слова информагентство LETA. Госполиция была готова обеспечить общественный порядок во время мероприятия и свои задачи выполнила, отметила она.

В субботу на Ратушной площади прошел митинг в поддержку мэра Риги, организованный выражающей интересы русскоязычных жителей страны социал-демократической партией "Согласие", которую он возглавляет. Цель акции - дать возможность жителям высказаться о том, что происходит в стране и в Рижской думе.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в офисе мэра Риги и у него дома. Как позже сообщили в ведомстве, обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта "Ригас сатиксме", вокруг которого в конце прошлого года разразился коррупционный скандал. Сам Ушаков сразу же после обысков заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний и не намерен уходить с поста мэра Риги. По его словам, никакой процессуальный статус к нему неприменим, никаких подозрений в его отношении не высказано.

Оппозиционные партии в Рижской думе в тот же день собрали подписи, чтобы созвать внеочередное заседание и провести голосование об отставке Ушакова, которое, согласно местному законодательству, должно состояться в течение двух недель. Подать в отставку мэра Риги также призвали президент Латвии Раймондс Вейонис, глава МВД Сандис Гиргенс и глава Минрегионов Юрис Пуце.