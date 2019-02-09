"Силы демократической Сирии" в субботу начнут наступление на анклав ИГ

ТАСС, 9 февраля. Коалиция "Силы демократической Сирии" в субботу вечером начнет наступление на последний удерживаемый боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) анклав. Об этом сообщил директор информационной службы СДС Мустафа Бали, назвавший предстоящую битву "последней", сообщает агентство Reuters.

"Битва начнется этим вечером, и ее целью станет уничтожение последних остатков террористической организации", - заявил Бали.

По его словам, за последние дни из анклава, расположенного на востоке Сирии, были эвакуированы более 20 тыс. мирных жителей.