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Кризис в Сирии

"Силы демократической Сирии" в субботу начнут наступление на анклав ИГ

Директор информационной службы СДС Мустафа Бали отметил, что из анклава эвакуировали более 20 тыс. мирных жителей

ТАСС, 9 февраля. Коалиция "Силы демократической Сирии" в субботу вечером начнет наступление на последний удерживаемый боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) анклав. Об этом сообщил директор информационной службы СДС Мустафа Бали, назвавший предстоящую битву "последней", сообщает агентство Reuters.

"Битва начнется этим вечером, и ее целью станет уничтожение последних остатков террористической организации", - заявил Бали.

По его словам, за последние дни из анклава, расположенного на востоке Сирии, были эвакуированы более 20 тыс. мирных жителей.

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