СМИ: Трамп и Мун Чжэ Ин обсудят предстоящий саммит США - КНДР по телефону

ТАСС, 10 февраля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудит по телефону со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином запланированный на 27-28 февраля в Ханое саммит лидеров КНДР и США. Об этом, как в воскресенье передает агентство Yonhap , сообщил официальный представитель официальной резиденции президента Республики Корея Ким Ый Гём.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Также в администрации Мун Чжэ Ина заявили, что новый раунд переговоров эмиссара США в КНДР Стивена Бигэна и спецпредставителя Госсовета республики по политике в отношении Соединенных Штатов Ким Хёк Чхолем для подготовки саммита лидеров двух стран пройдет на будущей неделе. "Мы объявим детали [саммита США - КНДР], как только подготовка будет полностью завершена", - добавил Ким Ый Гём.

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн с делегацией из около 20 сотрудников американского внешнеполитического ведомства находился 6-8 февраля в Пхеньяне. В ходе визита прошли встречи американского эмиссара со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. Переговоры проходили в закрытом режиме, об их содержании в СМИ не сообщалось. Как отметили в Госдепартаменте, спецпредставители США и КНДР обсуждали детали проведения предстоящего саммита лидеров двух стран во Вьетнаме, а также "обязательства по полной денуклеаризации [республики], преобразование отношений США и КНДР и установление прочного мира на Корейском полуострове".

Кроме того, эмиссары договорились вновь встретиться перед вторым саммитом Трампа и Ким Чен Ына.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государства приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.