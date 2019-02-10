Декларации кандидатов в президенты Украины: дворцы, заводы, биткойны и миллионные доходы

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. В декларациях кандидатов в президенты Украины обнаружились многомиллионные состояния, заводы и фабрики, дворцы, автопарки, биткойны, антиквариат и многое другое. Однако у некоторых претендентов на пост главы государства не оказалось собственного жилья и автомобиля.
Блеск и нищета украинских политиков
Самым богатым среди кандидатов, как пишет издание "Страна", оказался действующий президент Петр Порошенко. В собственности Порошенко - 1332-метровый дом в Козине Киевской области и два больших земельных участка. У главы государства есть три земельных участка в Киеве, а также три квартиры. Порошенко указал наличие у него автомобиля Mercedes 2010 года выпуска и катер Bayliner 2005 года. Также он задекларировал коллекции из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-XX века, 15 картин "старых мастеров", четыре картины современных художников импрессионистов и сюрреалистов, шесть скульптур XIX-XX века, скульптуру "Мальчик рыбак" Гуглиельмо Пуги, наручные часы и ювелирные изделия.
Порошенко указал себя конечным бенефициаром "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" и ее дочерних предприятий.
За рубежом ему принадлежат "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco", Торговое и сервисное ООО "Bonbonetti" и ООО "Choco Bonita" (Венгрия), ЗАО "Рошен" (Литва), ООО "Пищевые продукты "Рошен" (Шанхай, Китай), АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (остановлена и закрыта), ООО "Рошен-Польска" (Польша), ООО "DeLuxe Сауда" и ООО "Grand Кондитер" (Казахстан), ООО "Рошен-Бел" (Беларусь), ООО "Рошен-Джорджия" (Грузия). Также он указывает себя бенефициаром "Завода "Кузня на Рыбальском" и "Севастопольского морского завода".
Согласно декларации, Порошенко в 2018 году получил 336 тыс. гривен ($12 тыс.) зарплаты, 15,8 млн гривен (более $560 тыс.) составили проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" ("МИБ") и 172 тыс. гривен (более $6 тыс.) дохода он получил от продажи движимого имущества. На счетах в его банке "МИБ" у Порошенко $25,49 млн, еще 8,19 млн гривен находятся в объединяющем многие его активы ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал". Наличными он хранит $21 тыс. и 60 тыс. гривен. Также он одолжил третьим лицам $3,43 млн и 1,1 млн гривен.
У Тимошенко нет собственного жилья
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая, согласно различным социологическим опросам, делит с Порошенко второе-третье места в президентском рейтинге, собственного жилья не имеет. Она арендует 588-метровый дом в Козине Обуховского района Киевской области.
У кандидата в президенты есть один счет - в Ощадбанке, на нем она хранит 614145 гривен (примерно $22 тыс.). Ее наличные сбережения, как указано в декларации, составляют 290 тыс. гривен (более $10 тыс.). Зарплата Юлии Тимошенко по основному месту работу, то есть народным депутатом, составила 225490 гривен ($8 тыс.). Для исполнения депутатских полномочий она получила еще 252825 гривен ($9 тыс.). Политик владеет сережками с жемчугом и мелкими драгоценными камнями марок Mikimoto, Chanel, Cartier (три пары), кольцом с жемчужинами и драгоценными камнями от Dinh Van, ожерельем с жемчугом (две единицы), подвеской с драгоценными камнями от Chopard и еще парой наборов украшений без указания марки.
Автопарком семьи Тимошенко владеет супруг, в него входит Mercedes-Benz 2014 года выпуска и ГАЗ-14 1983 года выпуска. Ему принадлежат права на два общества с ограниченной ответственностью - ООО "Геофорс" и ООО "Леди Ю".
Предпринимательская деятельность принесла ему более 3,3 млн гривен (около $120 тыс.).
Недвижимость в России
Более зажиточным оказался лидер избирательной гонки Владимир Зеленский - выдвиженец от партии "Слуга народа", шоумен и руководитель юмористической студии "Квартал-95". В собственности Зеленского 352-метровый дом в Иванковичах под Киевом и 131-метровая квартира в столице. У его супруги - 130-метровая квартира в крымской Ливадии, 284-метровая квартира в Киеве, 90-метровая квартира в Лондоне. Еще несколько квартир у Зеленский в частичной собственности.
Супруги также владеют несколькими компаниями на Кипре и Виргинских островах. После скандала в СМИ Зеленский задекларировал и кипрскую офшорную кампанию Green Family LTD, которая имеет кинобизнес в России. Кроме того, в собственности Зеленских - несколько украинских компаний, связанных с "Кварталом-95". А у самого артиста - ряд изобретений и патентов, правда, каких именно - не указано.
Артист задекларировал почти 8 млн гривен дохода. Сюда входят поступления от передач и концертов, а также сдача в аренду зарубежной недвижимости. На счетах у него - около $750 тыс. и 1,5 млн гривен.
Состоятельным оказался и рейтинговый кандидат в президенты Юрий Бойко - самовыдвиженец, депутат Верховной рады, который идет на выборы при поддержке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Политик владеет двумя земельными участками: в Лиманском районе Донецкой области и в Бориспольском районе Киевской области. Жена политика владеет рядом квартир: в России (220 м), в Киеве (257 м), а также домом в Ивановичах (445 м). В совместной собственности супругов 257-метровая квартира в столице и 81-метровая квартира в Рубежом Луганской области. Автомобиля у политика два, оба принадлежат ему: Mercedes-Benz 2006 года выпуска и ВАЗ-2101 1978 года выпуска.
Заработная плата Юрия Бойко составила 248 403 гривен (около $9 тыс.). Для обеспечения депутатской деятельности он получил 252 825 гривен (более $8 тыс.). На банковском счете политика $14 тыс.
Бездомные кандидаты с обеспеченными женами
Замыкающий первую пятерку лидеров президентской гонки выдвиженец от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко тоже оказался бездомным. В собственности политика нет ни квартир, ни земельных участков. В это же время его супруге принадлежат два земельных участка возле Киева площадью 2360 и 5829 м. Она также владеет 347-метровой дачей и квартирами в Киеве площадью 56, 33, 80 и 110 м.
В собственности у Гриценко автомобиль Volvo 2013 года выпуска и водный мотоцикл YAMAHA 2006 года выпуска.
Политик получает пенсию - 139 620 гривен ($5 тыс.). Доход по основному месту работы, в Киево-Могилянской академии, составил 14885 гривен. У Гриценко есть сбережения: 120 тыс. гривен и более $170 тыс.
У другого кандидата в президенты, мэра Львова Андрея Садового вообще всем движимым и недвижимым имуществом владеет супруга Екатерина Кот-Садовая и его теща, которую он вписал в декларацию как ближайшую родственницу. В собственности супруги находятся 702-метровый и 301-метровый земельные участки, 660-метровый дом - все во Львове. Также у жены Садового есть Merсedes-Benz 2012 года выпуска и Skoda 2017 года выпуска. Помимо этого, у Екатерины Кот-Садовой есть акции телерадиокомпании "Люкс".
На посту мэра Львова Садовой заработал почти 492 тыс. гривен ($17,5 тыс.), его супруга - в 4,5 раза больше - 2,3 млн гривен ($82 тыс.). При этом Садовой задекларировал пенсию тещи - 18 тыс. гривен, а также приз супруги в размере 750 гривен.
Есть среди кандидатов и один безработный - выдвиженец от партии "Патриот Андрей Новак. В Центре энергосберегающих технологий он получил материальную помощь в размере 38 тыс. гривен (более $1350). А вот супруга заработала на основном месте работы 275 тыс. гривен (примерно $10 тыс.).
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост главы государства. Для регистрации кандидатом необходимо внести залог в размере 2,5 млн гривен ($90 тыс.), которые будут возвращены только первым двум из них. Залог остальных претендентов будет перечислен в бюджет страны.
Будущие выборы президента Украины обойдутся госбюджету в 2,4 млрд гривен (около $90 млн).