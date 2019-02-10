Декларации кандидатов в президенты Украины: дворцы, заводы, биткойны и миллионные доходы

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. В декларациях кандидатов в президенты Украины обнаружились многомиллионные состояния, заводы и фабрики, дворцы, автопарки, биткойны, антиквариат и многое другое. Однако у некоторых претендентов на пост главы государства не оказалось собственного жилья и автомобиля. Блеск и нищета украинских политиков Самым богатым среди кандидатов, как пишет издание "Страна", оказался действующий президент Петр Порошенко. В собственности Порошенко - 1332-метровый дом в Козине Киевской области и два больших земельных участка. У главы государства есть три земельных участка в Киеве, а также три квартиры. Порошенко указал наличие у него автомобиля Mercedes 2010 года выпуска и катер Bayliner 2005 года. Также он задекларировал коллекции из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-XX века, 15 картин "старых мастеров", четыре картины современных художников импрессионистов и сюрреалистов, шесть скульптур XIX-XX века, скульптуру "Мальчик рыбак" Гуглиельмо Пуги, наручные часы и ювелирные изделия.

Порошенко указал себя конечным бенефициаром "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" и ее дочерних предприятий. За рубежом ему принадлежат "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco", Торговое и сервисное ООО "Bonbonetti" и ООО "Choco Bonita" (Венгрия), ЗАО "Рошен" (Литва), ООО "Пищевые продукты "Рошен" (Шанхай, Китай), АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (остановлена и закрыта), ООО "Рошен-Польска" (Польша), ООО "DeLuxe Сауда" и ООО "Grand Кондитер" (Казахстан), ООО "Рошен-Бел" (Беларусь), ООО "Рошен-Джорджия" (Грузия). Также он указывает себя бенефициаром "Завода "Кузня на Рыбальском" и "Севастопольского морского завода". Согласно декларации, Порошенко в 2018 году получил 336 тыс. гривен ($12 тыс.) зарплаты, 15,8 млн гривен (более $560 тыс.) составили проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" ("МИБ") и 172 тыс. гривен (более $6 тыс.) дохода он получил от продажи движимого имущества. На счетах в его банке "МИБ" у Порошенко $25,49 млн, еще 8,19 млн гривен находятся в объединяющем многие его активы ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал". Наличными он хранит $21 тыс. и 60 тыс. гривен. Также он одолжил третьим лицам $3,43 млн и 1,1 млн гривен. У Тимошенко нет собственного жилья Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая, согласно различным социологическим опросам, делит с Порошенко второе-третье места в президентском рейтинге, собственного жилья не имеет. Она арендует 588-метровый дом в Козине Обуховского района Киевской области.

У кандидата в президенты есть один счет - в Ощадбанке, на нем она хранит 614145 гривен (примерно $22 тыс.). Ее наличные сбережения, как указано в декларации, составляют 290 тыс. гривен (более $10 тыс.). Зарплата Юлии Тимошенко по основному месту работу, то есть народным депутатом, составила 225490 гривен ($8 тыс.). Для исполнения депутатских полномочий она получила еще 252825 гривен ($9 тыс.). Политик владеет сережками с жемчугом и мелкими драгоценными камнями марок Mikimoto, Chanel, Cartier (три пары), кольцом с жемчужинами и драгоценными камнями от Dinh Van, ожерельем с жемчугом (две единицы), подвеской с драгоценными камнями от Chopard и еще парой наборов украшений без указания марки. Автопарком семьи Тимошенко владеет супруг, в него входит Mercedes-Benz 2014 года выпуска и ГАЗ-14 1983 года выпуска. Ему принадлежат права на два общества с ограниченной ответственностью - ООО "Геофорс" и ООО "Леди Ю". Предпринимательская деятельность принесла ему более 3,3 млн гривен (около $120 тыс.). Недвижимость в России Более зажиточным оказался лидер избирательной гонки Владимир Зеленский - выдвиженец от партии "Слуга народа", шоумен и руководитель юмористической студии "Квартал-95". В собственности Зеленского 352-метровый дом в Иванковичах под Киевом и 131-метровая квартира в столице. У его супруги - 130-метровая квартира в крымской Ливадии, 284-метровая квартира в Киеве, 90-метровая квартира в Лондоне. Еще несколько квартир у Зеленский в частичной собственности. Супруги также владеют несколькими компаниями на Кипре и Виргинских островах. После скандала в СМИ Зеленский задекларировал и кипрскую офшорную кампанию Green Family LTD, которая имеет кинобизнес в России. Кроме того, в собственности Зеленских - несколько украинских компаний, связанных с "Кварталом-95". А у самого артиста - ряд изобретений и патентов, правда, каких именно - не указано.