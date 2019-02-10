СМИ: курды освободили свыше 200 заложников из рук террористов на востоке Сирии

ТАСС, 10 февраля. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) освободили в воскресенье из рук террористов в восточной провинции Дейр-эз-Зор свыше 200 мирных жителей. Как передало курдское агентство Firat, большинство пленников - женщины и дети, которые использовались в качестве живых щитов. По его информации, курдские бойцы, которые составляют костяк СДС, сумели обеспечить их безопасный выход из населенного пункта Багоз и перемещение в лагерь для беженцев в окрестностях города Хаджин.

Остатки разгромленных банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) блокированы сейчас отрядами СДС в Багозе. По свидетельству курдского командира Ридора Хелиля, боевики, которые защищают свой последний форпост на восточном берегу Евфрата, оказывают ожесточенное сопротивление. "Мы могли бы использовать против них артиллерию, но не делаем этого, потому что в руках террористов могут находиться еще от 500 до 1000 заложников", - отметил он.

Штурм форпоста ИГ начался в субботу вечером. По сведениям Хелиля, боевики удерживают территорию в 4 тыс. кв. км поблизости от границы с Ираком. В самом Багозе обороняются от 400 до 600 боевиков ИГ, большинство из них наемники.