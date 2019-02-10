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Земан считает маловероятным, что у него может состояться встреча с Трампом

По словам президента Чехии, лидер США вскоре после избрания президентом позвонил ему и пригласил его посетить Белый дом, но потом наступило молчание

ПРАГА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан заявил, что шансы на то, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом состоится, крайне малы, несмотря на то, что ранее тот пригласил его посетить Белый дом.

"Не знаю о ней, - сказал Земан в воскресенье вечером в эфире пражской радиостанции Frequency 1. - Такая встреча представляется маловероятной. Об этом недавно заявил американский посол [в Чехии Стивен] Кинг".

По словам Земана, Трамп вскоре после избрания президентом позвонил ему и пригласил его посетить Белый дом. "Потом наступило молчание. Я не тот [политик], который бы настаивал на встрече какого угодно уровня", - сказал хозяин Пражского града.

Он отметил, что Трампа в США "обвиняют в том, что он является российским агентом". По словам Земана, его политические противники часто упрекают его в симпатиях к России. Их встречи поэтому не хотят в Вашингтоне, считает чешский лидер.

Теги
Земан, МилошСШАТрамп, Дональд
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