Глава МИД Японии осудил спикера парламента Южной Кореи за слова о японском императоре

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно осудил в понедельник высказывания спикера Национального собрания (парламента) Южной Кореи Мун Хи Сана, который потребовал от японского императора Акихито извинений за принуждение кореянок в годы Второй мировой войны к сексуальным связям с японскими военными.

"Хотелось бы, чтобы господин Мун был более осторожен в своих высказываниях", - приводит информационное агентство Киодо слова министра, который сейчас находится с визитом на Филиппинах. Глава МИД Японии подчеркнул, что имеющиеся двусторонние договоренности уже разрешили все проблемы, связанные с бывшими сексуальными рабынями.

В субботу спикер парламента Южной Кореи в интервью агентству Bloomberg призвал императора Японии лично извиниться перед этим и женщинами, утверждая, что такой символический жест снял бы всю напряженность вокруг этой проблемы. При этом Мун Хи Сан назвал Акихито "сыном главного виновника военных преступлений", имея ввиду предыдущего императора Хирохито, который находился на престоле во время Второй мировой войны.

По итогам переговоров предыдущего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в декабре 2015 года, стороны договорились окончательно решить омрачавшую двусторонние отношения проблему женщин, ставших жертвами сексуального насилия во время японской оккупации. Токио тогда принес официальные извинения и передал $8,9 млн в фонд помощи жертвам военных преступлений.

Однако эта сделка вызвала критику со стороны значительной части южнокорейской общественности. После прихода к власти нынешнего президента Мун Чжэ Ина было принято решение о формировании специальной комиссии, которая должна была тщательно изучить все обстоятельства заключения соглашения между Сеулом и Токио. По данным Сеула, во время Второй мировой войны около 200 тыс. кореянок и китаянок были насильственно мобилизованы в японские военные бордели.