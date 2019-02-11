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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об аресте 22 арабов и изъятии оружия на Западном берегу Иордана

Все арестованные переведены для допросов в контрразведку ШАБАК

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 февраля. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в понедельник о задержании 22 разыскиваемых палестинцев и изъятии огнестрельное оружия и десятков тысяч шекелей (один доллар стоит 3,65 шекеля - прим. ТАСС) в ходе антитеррористических рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи солдаты при поддержке бойцов пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС), арестовали на Западном берегу 22 палестинца, которые находились в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

"В ходе обысков было изъято огнестрельное оружие кустарного производства и снайперская винтовка. В городе Хеврон были конфискованы десятки тысяч шекелей наличными, которые предназначались для финансирования террористической деятельности", - добавили военные.

Все арестованные переведены для допросов в контрразведку ШАБАК, указали в армейской пресс-службе.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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