Додон: молдавских пилотов освободили при содействии РФ после трех лет плена в Афганистане

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Летчики сбитого в Афганистане в конце 2015 года молдавского вертолета Ми-17 освобождены из плена при содействии России. Об этом заявил в понедельник в ходе брифинга президент Молдавии Игорь Додон.

"Пилоты работали в Афганистане по контракту с правительством США. Несмотря на многократные попытки, американские власти так и не смогли вызволить их. Мы попросили помочь партнеров из России. Хочу поблагодарить руководство Российской Федерации, благодаря предпринятым усилиям вчера наши пилоты были освобождены и прибыли в Москву", - сказал Додон.

Он поблагодарил "братский дружественный российский народ, который откликнулся и помог вернуть пилотов домой". По словам Додона, освобожденные летчики Лионел Буруянэ и Михай Крихан находятся сейчас в госпитале в Москве, их жизни ничего не угрожает. В ближайшее время они свяжутся с родными в Молдавии.

Вертолет молдавской компании Valan International Cargo Charter, работавший в Афганистане по контракту с правительством США, был обстрелян 24 ноября 2015 года над контролируемой талибами провинцией Фарьяб. После этого экипаж подал сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку. На борту машины находился 21 человек: 18 пассажиров и три члена экипажа - молдаване Олег Гроза, Лионел Буруянэ и Михай Крихан.

Афганские спецслужбы, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела четырех погибших, среди которых был Олег Гроза. Позже его тело было передано властям Молдавии. Остальные были взяты в плен боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые уже через день разместили в интернете видеозапись с заложниками.

Правительство Молдавии ограничило доступ СМИ к переговорам об освобождении пилотов из-за опасений навредить им. О судьбе летчиков все эти годы почти ничего не было известно.