Роухани: Иран продолжит наращивать военную мощь и работать над ракетной программой

ТАСС, 11 февраля. Тегеран продолжит наращивать свою военную мощь и работать над ракетной программой. Об этом в понедельник заявил президент Ирана Хасан Роухани во время праздничных мероприятий, приуроченных к 40-й годовщине Исламской революции.

"Мы продолжим наращивать военную мощь. За 40 лет и в особенности за последние пять лет наши возможности в этой области поражают весь мир", - сказал Роухани. Он добавил, что "Ирану не нужно разрешение, чтобы развивать свою ракетную программу". По словам президента, "сегодня страна производит ракеты, боевые самолеты, корабли и подводные лодки, бронетранспортеры - то есть все, что требуется иранским вооруженным силам".

"Сегодня, когда мы празднуем годовщину Исламской революции, США и Израиль строят против нас заговор и оказывают давление на наш народ, нанося ему удары санкциями", - отметил он. Роухани подчеркнул, что "враги Ирана не смогут добиться своих целей, а страна продолжит идти тем же курсом, который был выбран 40 лет назад".

Иран с 1990-х годов занимается развитием своей ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у его соперников в регионе тоже приняты на вооружение баллистические ракеты.

22-е число месяца бахман по иранскому календарю, которое в этом году выпало на 11 февраля, является одним из главных национальных праздников в стране. Этот день считается датой окончательной победы Исламской революции в борьбе против монархического правления последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви (1941-1979). 40 лет назад после многомесячных антирежимных демонстраций армия объявила о своем нейтралитете, а парламент и полиция перешли на сторону протестующих.