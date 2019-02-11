МИД Китая сделал представление Турции из-за заявления о концлагерях в Синьцзяне

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Китай сделал представление Турции в связи с заявлением турецкого МИД о функционировании в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР концентрационных лагерей для уйгуров. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Турецкая сторона сделала очень серьезную ошибку, что довольно безответственно. Мы выражаем решительный протест в связи с этим", - подчеркнула она.

"Хочу напомнить, что упомянутый в заявлении МИД Турции народный поэт Абдурехим Хейит, который якобы умер в заключении, на самом деле жив и здоров. В интернете опубликовано видео с этим человеком", - добавила Хуа Чуньин. По ее словам, он был задержан китайскими властями по подозрению в совершении действий, подрывающих национальную безопасность КНР, и в настоящее время находится под следствием.

"Обвинения турецкой стороны основаны на лжи. Призываем Турцию признать это", - указала дипломат. Как отметила официальный представитель МИД КНР, с 1990-х действующие на территории Синьцзяна экстремистские группировки организовали тысячи террористических актов.

"Надеемся, что соответствующие ответственные лица в Турции смогут отличить черное от белого. Турция также является многонациональной страной, которая сталкивается с террористической угрозой, поэтому, как я думаю, она должна более других государств оказывать поддержку другим странам в борьбе с терроризмом и поддержании стабильности", - сказала Хуа Чуньин.

В субботу официальный представитель МИД Турции призвал власти Китая освободить "незаконно задержанных" жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и закрыть построенные там "концлагеря и тюрьмы". "Больше ни для кого не секрет, что более 1 млн уйгуров подвержены незаконному аресту, пыткам и политической промывке мозгов в лагерях и тюрьмах", - указывается в письменном заявлении МИД Турции.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.