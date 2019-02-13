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СМИ: в результате взрыва на юго-востоке Ирана погиб 41 человек

По информации телеканала Press TV, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль"
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© EPA-EFE/FARS NEWS AGENCY

ТАСС, 13 февраля. Число погибших в результате взрыва смертника на юго-востоке Ирана возросло до 41. Об этом сообщило в среду агентство Fars на своей странице в Twitter.

По его данным, среди жертв - как бойцы формирований "Аль-Кудс" - спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), так и мирные жители. 

Ранее телеканал Press TV сообщал о 20 погибших бойцах КСИР и еще 20 раненных. По его данным, смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в автобус с военнослужащими формирований "Аль-Кудс" спецназа КСИР на дороге Хаш-Захедан в провинции Систан и Белуджистан. Число членов КСИР, находившихся в автобусе не указывается.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль", сообщил Press TV.

Группировка "Джейш аль-Адль" была сформирована в 2012 году членами базирующейся на территории Пакистана другой террористической организации "Джундалла", отмечает телеканала. Она была разгромлена иранскими спецслужбами в 2010 году, ее главарь Абдолмалек Риги был казнен.

"Джейш аль-Адль" неоднократно брала на себя ответственность за взрывы в провинции Систан и Белуджистан.

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