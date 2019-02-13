Путин, Эрдоган и Роухани в Сочи обсудят актуальные вопросы по ситуации в Сирии

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президенты России, Турции и Ирана - Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - проведут в четверг в Сочи очередной трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию.

"В ходе переговоров <…> планируется рассмотреть дальнейшие совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в пресс-службе Кремля. На полях саммита лидеры проведут также отдельные двусторонние встречи между собой.

Как ожидается, среди главных тем переговоров будет формирование сирийского конституционного комитета, обстановка в Идлибе и на курдских территориях на северо-востоке Сирии, а также ситуация, связанная с планируемым выводом американских войск из арабской республики, и другие проблемные вопросы.

Это будет уже четвертый саммит президентов стран - гарантов Астанинского процесса по Сирии. Первая такая встреча состоялась также в Сочи в ноябре 2017 года, вторая - в апреле 2018 года в Анкаре, третья - в сентябре 2018 года в Тегеране. На ней российский лидер, в частности, отметил успешную реализацию решений предыдущих саммитов и подчеркнул, что в деле обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии был достигнут существенный прогресс, а очаг международного терроризма в этой стране был практически ликвидирован. "Можно с уверенностью констатировать, что созданы все возможности для того, чтобы сирийцы самостоятельно занялись определением будущего своей страны", - сказал тогда Путин.

Формирование конституционного комитета

По инициативе трех стран в январе 2018 года в Сочи был организован Конгресс сирийского национального диалога, идея проведения которого принадлежала российскому лидеру. Итогом этого мероприятия стало решение о создании конституционного комитета с участием представителей оппозиции и правительства, который должен подготовить поправки к конституции о будущем политическом устройстве Сирии.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, формирование конституционного комитета обязательно будет обсуждаться на саммите в Сочи. "Мы доложим лидерам, на каком этапе эти усилия находятся, и лидеры должны будут принять решение о дальнейшем продвижении инициативы межсирийского диалога", - сказал министр.

Он напомнил, что в декабре 2018 года был подготовлен список участников конституционного комитета, поддержанный правительством и оппозицией Сирии, однако "потом оказалось, что список кому-то не нравится, причем не сирийским сторонам, а западным странам, и они стали вставлять палки в колеса ооновцам, чтобы не допустить одобрения этого списка".

Вывод американских войск

Как ранее заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, повестка переговоров в Сочи будет включать также анализ того, что еще можно предпринять в рамках координации усилий трех стран по стабилизацию обстановки в Сирии, закрепления успехов в борьбе с терроризмом и недопущения террористических вылазок в любой части САР.

"Я думаю, будет обсуждаться главный вопрос: как сделать так, чтобы в случае американского ухода [из Сирии] не было дестабилизации и хаоса, чтобы был обеспечен плавный контроль за ситуацией, - отметил он. - И вопрос я бы поставил в другой плоскости - как учесть безопасность всех стран и всех сторон".

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о том, что вывод войск США требует активизации двусторонних контактов между Москвой и Анкарой. По словам дипломата, "недавнее решение [президента США Дональда] Трампа о выводе американских военнослужащих с территории Сирийской Арабской Республики было, видимо, неожиданным для очень многих".

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в свою очередь, предположил, что процесс вывода американских войск из Сирии затянется, поскольку есть множество сил и факторов, препятствующих реализации этого решения. "Но чем раньше США уйдут из Сирии, тем лучше для всех", - уверен замглавы МИД РФ.

Представители турецкого правительства ранее неоднократно выражали удовлетворенность этим решением США, но в то же время говорили о необходимости не допустить вакуума власти, которым могут воспользоваться боевики террористических организаций для повторного нарушения территориальной целостности Сирии.

Эрдоган ранее заявлял, что у Турции и России нет каких-либо проблем в вопросе создания буферной зоны на севере арабской республики. В свою очередь, по словам замглавы МИД РФ Вершинина, Москва исходит из того, что Анкара "уважает и соблюдает территориальную целостность Сирии и не претендует на какие-либо территории", и а ее единственная задача, которую Россия "с пониманием воспринимает" -"это обеспечение своих национальных интересов и безопасности, борьба с террористами".

Ситуация в Идлибе

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

Президенты России и Турции 17 сентября прошлого года договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако затем Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.

По итогам переговоров с турецким лидером в Кремле 23 января этого года президент РФ отметил, что Анкара прикладывает значительные усилия для обеспечения безопасности и создания буферной зоны в Идлибе. "Пока там, к сожалению, много проблем, мы это все видим - и мы, и наши турецкие партнеры", - заметил Путин, подчеркнув при этом, что стороны будут добиваться реализации всех договоренностей по данному направлению.

По словам Путина, поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с террористами. "У нас общее убеждение в том, что мы должны совместно продолжить борьбу с террористами где бы они ни находились, в том числе и в идлибской зоне", - подчеркнул президент РФ.

В свою очередь, президент Эрдоган тоже заявил, что Москва и Анкара продолжат совместную борьбу с террористическими элементами в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность сирийскому народу.

На фоне сочинского саммита

Практически одновременно с саммитом в Сочи в Варшаве 13-14 февраля проходит международная министерская встреча по Ближнему Востоку, организованная Польшей совместно с США. Ни Россия, ни Иран в ней не участвуют - иранская сторона даже и не получала приглашение на этот форум. Турецкая газета "Хюрриет" ранее отмечала, что Анкара тоже не намерена принимать участие в польском саммите.

"Участие Турции в подобной политической встрече, которая нацелена против одной страны [имеется в виду Иран], даже не обсуждается. В связи с этим мы не направляем какого-либо представителя на эту встречу. За мероприятием в Варшаве будет следить наше посольство", - сообщил изданию высокопоставленный источник в МИД Турции.

Единство Анкары и Москвы в этом вопросе указывает на намерения двух стран не отказаться от поддержки партнера по Астане в лице Ирана, ведь тройственный союз проделал серьезный путь в нормализации обстановки в Сирии.

Двусторонние контакты

Отдельные двусторонние контакты президентов России, Турции и Ирана в Сочи запланированы в четверг перед началом трехстороннего саммита. По словам главы МИД РФ, на встрече Путина с Эрдоганом одним из основных будет вопрос об идлибской зоне.

В свою очередь, как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Иране Леван Джагарян, во время двусторонней встречи Путина и Роухани "будут обсуждаться в том числе и вопросы торгово-экономического сотрудничества" России и Ирана.

С турецким лидером президент РФ в предыдущий раз проводил переговоры в Москве 23 января текущего года. Предыдущие двусторонние переговоры Путина и Роухани проходили 7 сентября 2018 года в Тегеране, на полях третьего трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии.

Продолжение российско-белорусских переговоров

В четверг в Сочи Путин также продолжит общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В среду, 13 февраля лидеры двух стран провели переговоры и вместе покатались на лыжах на одном из сочинских склонов.

Как сообщил в тот же день журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "уже запланировано, что так или иначе контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра [14 февраля] и даже послезавтра [15 февраля]". На пятницу, 15 февраля, запланирована встреча президентов РФ и Белоруссии с участием министров двух стран, курирующих образование, культуру и спорт.