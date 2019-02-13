Опрос: замглавы Еврокомиссии Шефчович имеет наибольшие шансы стать президентом Словакии

ТАСС, 14 февраля. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, баллотирующийся в президенты Словакии, располагает наибольшей поддержкой избирателей. Таковы итоги последнего опроса населения, сообщило в среду вечером Словацкое радио.

Выборы словацкого президента состоятся 16 марта. Для участия в предвыборной гонке зарегистрировано 15 кандидатов, выдвинутых общественностью и депутатами парламента. Шефчович, как следует из итогов опроса социологического агентства Focus, значительно опережает соперников. Ему готовы отдать голоса 20,1% из более чем 4 млн избирателей республики, население которой составляет 5,5 млн граждан.

Такого количества голосов недостаточно для победы в первом туре выборов. Для этого, согласно национальному законодательству, требуется заручиться поддержкой не менее чем у 50% избирателей, пришедших к урнам для голосования.

Социологи прогнозируют второй тур выборов. В него выйдут два претендента на высший государственный пост, собравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре. Из итогов опроса следует, что соперником Шефчовича станет ученый-химик Роберт Мистрик: его поддерживают 17,1% избирателей.

В Словакии второй тур президентских выборов, если это потребуется, состоится 30 марта. Действующий президент республики Андрей Киска, ставший в последние годы фигурантом нескольких скандалов, отказался добиваться переизбрания.