Глава МИД Венесуэлы назвал унижением встречу президента Колумбии с Трампом

КАРАКАС, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса охарактеризовал встречу президента Колумбии Ивана Дуке с американским коллегой Дональдом Трампом как унижение главы латиноамериканской страны. Об этом он в среду написал на своей странице в Twitter .

"Как жаль видеть латиноамериканского "президента", который восхищается, аплодирует и смеется над шутками [президента США] Дональда Трампа, когда он говорит о потенциальных военных нападениях и расистских стенах против братских народов. Какое это пораженчество и унижение перед доминирующими элитами!" - написал Арреаса.

Ранее главы Колумбии и США по итогам встречи в Вашингтоне выпустили совместное заявление, в котором говорится о том, что страны намерены предпринять шаги для разрешения кризиса в Венесуэле.