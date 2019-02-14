Минобороны Эстонии, Дании и Латвии договорились о формировании штаба Северной дивизии НАТО

ТАЛЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Министры обороны Эстонии, Дании и Латвии подписали на встрече в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Эстонии.

"Благодаря формированию Северной дивизии мы достигнем нового уровня в наращивании потенциала реагирования НАТО, противодействующего угрозам, которым подвергается наш регион, - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. - Потенциал сдерживания альянса, а также его способность нас защитить существенно укрепятся с созданием Северной дивизии".

Как указано в сообщении, международный штаб Северной дивизии войдет в военную структуру НАТО, связав военные части региона с управлением альянса. Странами - учредителями дивизии являются Дания, Латвия и Эстония. Ее штаб в мирное время будет размещаться в основном в городах Адажи (Латвия) и Каруп (Дания).

Штаб откроется 8 марта в Адажи, его первым начальником станет генерал-майор Вооруженных сил Дании. Штаб должен достичь первичной оперативной готовности в первом полугодии 2019 года.