Генсек ОАГ назвал уход Мадуро лучшей гуманитарной помощью Венесуэле

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Уход Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы является тем решением, которое необходимо этой южноамериканской стране. С таким утверждением выступил в четверг генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро на конференции в Вашингтоне, созванной для обсуждения поставок гуманитарной помощи в южноамериканскую республику.

"Гуманитарная помощь, в которой больше всего нуждается Венесуэла, - это смена режима, уход узурпировавшей власть диктатуры. Если этого не произойдет, нам придется организовывать подобную конференцию каждую неделю, бесконечно. Мы, международное сообщество, не можем этого сделать. Но мы должны дать ответ для того, чтобы разрешить ситуацию в Венесуэле", - сказал он.

"Наш ответ должен быть связан с поддержкой перехода к демократии под руководством... [лидера венесуэльской оппозиции] Хуана Гуайдо, который объединил венесуэльцев", - добавил Альмагро. По его словам, среди венесуэльцев, которые эмигрируют из страны, есть как сторонники оппозиции, так и чависты - единомышленники бывшего президента республики Уго Чавеса (1999-2013), преемником которого стал Мадуро. "Но все они осознают, какое решение необходимо. Девять из 10 [венесуэльцев] призывают сместить Мадуро", - заявил генсек ОАГ.

"Это то решение, которое необходимо Венесуэле. Это главная гуманитарная помощь, которую мы можем дать Венесуэле. На этом надо сконцентрировать свои усилия", - уверен генсек ОАГ.

Гуайдо 2 февраля объявил об открытии трех пунктов, через которые будет вестись прием иностранной гуманитарной помощи. По его словам, они будут организованы в Кукуте (Колумбия), на границе с Бразилией и на острове в Карибском море. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.