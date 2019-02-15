МИД Польши вызвал посла Израиля

ВАРШАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля в республике Анну Азари в связи с публикацией в израильских СМИ слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны. О вызове дипломата информировала в пятницу пресс-служба МИД республики.

"Ведомство хочет получить разъяснения в связи со статьей израильской газеты, касающейся высказывания премьера Израиля", - указал МИД.

Ранее Азари уже направила в правительство Польши письмо, в котором заверила, что "опубликованная изданием Jerusalem Post информация о словах премьера неправдива". "Я присутствовала на брифинге премьера, и он не сказал, что польский народ сотрудничал с нацистами, а только указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые с ними сотрудничали", - пояснила она, указав, что упоминания о польском народе в словах Нетаньяху не было.

Премьер Израиля посетил Польшу для участия в состоявшейся 13-14 февраля министерской встрече по Ближнему Востоку. С журналистами он встретился после посещения Музея истории польского еврейства "Полин". Корреспонденты попросили Нетаньяху прокомментировать тот факт, что в польские суды все еще подаются гражданские иски против тех, кто обвиняет польский народ в участии в холокосте. "Поляки сотрудничали с нацистами и я не знаю никого, кто когда-либо был судим за такие заявления", - процитировали слова премьера СМИ.

В прошлом году польские власти приняли закон, который устанавливал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте. Наказание в законе предусматривалось и за высказывания о причастности польских народа и государства к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относилось, в частности, использование формулировки "польские концлагеря".

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку ввести наказание за показания самих жертв холокоста. Недовольство законом высказывали и в США. Власти Польши в ответ на критику отменили спорный закон.