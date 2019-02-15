Могерини представит 18 февраля Совету ЕС предложения по помощи украинскому Приазовью

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини 18 февраля представит министрам иностранных дел 28 стран ЕС конкретные предложения по оказанию помощи районам Украины, выходящим к Азовскому морю. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии планового заседания глав МИД 28 стран сообщества.

"Верховный представитель Могерини и еврокомиссар [по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес] Хан представят конкретные предложения о том, какую поддержку Евросоюз может оказать региону Азовского моря", - сказал он.

По словам дипломата, эти предложения будут основаны на работе миссии ЕС, которая была отправлена в Мариуполь в конце января. "Наша миссия работала в регионе Черного моря в конце января, чтобы посмотреть, какие меры можно принять, чтоб поддержать регион. Они проинформировали Могерини и Хана, которые в свою очередь представят конкретные предложения Совету ЕС", - пояснил он.

В середине декабря Совет ЕС сообщил, что Евросоюз отправит в 2019 году экспертную миссию на Украину для подготовки помощи региону Азовского моря, который якобы пострадал от "ограничений судоходства в регионе". Как сообщили позже в Еврокомиссии, миссия ЕС была направлена в Мариуполь для работы в конце января.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

После этого инцидента украинские власти обвинили Россию в блокировании портов в Мариуполе и Бердянске на Азовском море. В Росморречфлоте эту информацию опровергли, заявив, что запрета для прохода судов через Керченский пролив нет.