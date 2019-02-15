Контактная группа ЕС по Венесуэле поедет в Каракас на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Представители контактной группы Евросоюза и ряда латиноамериканских стран по ситуации в Венесуэле поедут в Каракас на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии планового заседания глав МИД 28 стран сообщества.

"Что касается контактной группы, то техническая миссия в составе высокопоставленных представителей ЕС и Уругвая направится в Каракас в начале следующей недели и проведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, различными партиями и представителями гражданского общества", - сказал он.