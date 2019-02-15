СМИ: Индия отозвала посла в Пакистане для консультаций

ТАСС, 15 февраля. Власти Индии отозвали своего посла в Пакистане Аджая Бисарию для проведения консультаций после теракта в северном штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 45 человек. Об этом сообщила в пятницу газета The Indian Express.

По данным издания, соответствующее решение было принято спустя несколько часов после того, как посол Пакистана в Индии Сохейл Махмуд был вызван в индийское внешнеполитическое ведомство, где ему выразили решительный протест. Кроме того, индийские власти потребовали от Исламабада принять все необходимые меры по борьбе с членами взявшей на себя ответственность за нападение "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - одной из действующих в штате Джамму и Кашмир радикальных сепаратистских группировок.

В четверг террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной. Ранее официальные власти Индии осудили теракт и обвинили Пакистан в поддержке боевиков "Джаиш-е-Мухаммад", пообещав принять "все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции" Исламабада. В Нью-Дели также заявили о наличии доказательств причастности Пакистана к атаке.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.