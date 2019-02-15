Reuters: Пакистан вызвал замглавы дипмиссии Индии в связи с терактом в Кашмире

ТАСС, 15 февраля. Пакистан вызвал заместителя главы индийской дипмиссии в связи с обвинениями в причастности к теракту в северном штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 45 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника из министерства иностранных дел Пакистана.

Ранее сообщалось, что власти Индии обвинили Пакистан в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), взявшей на себя ответственность за нападение. Они также пообещали принять "все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции" Исламабада. В Нью-Дели также заявили о наличии доказательств причастности Пакистана к атаке.

"Мы категорически отвергаем необоснованные обвинения [Индии]", - приводит агентство слова представителя пакистанского МИД. Отмечается также, что в ведомство был вызван заместитель посла, так как сам посол ранее покинул Исламабад.

В северном индийском штате Джамму и Кашмир в четверг террорист подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. силовиков. Взявшая на себя ответственность за атаку группировка "Джаиш-е-Мухаммад" является одной из действующих в штате радикальных сепаратистских группировок, выступающих за его отделение от Индии, независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.