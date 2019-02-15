Демократы в Конгрессе начали расследование после подписания Трампом декларации о режиме ЧП

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США, контролируемый демократами, объявил о начале расследования после подписания президентом США Дональдом Трампом декларации о введении режима ЧП, которая позволяет ему получить средства для возведения стены без одобрения законодательного органа. Соответствующее письмо конгрессменов, адресованное американскому лидеру, опубликовано в пятницу на сайте комитета.

"Юридический комитет Палаты представителей немедленно начинает расследование по этому вопросу", - говорится в документе. Конгрессмены намерены вызвать для дачи показаний юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей министерства юстиции США.

"Мы считаем, что ваша декларация о введении режима чрезвычайного положения представляет собой безрассудное пренебрежение принципом разделения властей и вашими собственными обязанностями согласно нашей конституции. Конституция наделяет Конгресс "властью кошелька" и однозначно говорит о том, что "нельзя выдавать деньги из казначейства иным образом, кроме как по установленным законом назначениям", заявили члены комитета, обращаясь к президенту.

Режим ЧП

В пятницу Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 км.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы уже заявили, что представят законопроект, который призван заблокировать решение главы государства о введении режима ЧП. Спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер заявили в пятницу, что через суды будут добиваться отмены декларации. При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл назвал действия главы Белого дома "предсказуемым и понятным последствием решения демократов поставить партийную борьбу выше национальных интересов".