Reuters: курды захватили последний форпост ИГ на востоке Сирии

ТАСС, 16 февраля. Бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) установили контроль над последним форпостом террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке Сирии. Об этом в субботу со ссылкой на базирующуюся в Лондоне НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщило агентство Reuters.

По его данным, СДС при поддержке ВВС США удалось захватить населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком, который служил последним анклавом террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Как отмечает Reuters, некоторые боевики могут все еще скрываться в подземных туннелях.