Эрдоган подтвердил, что Турция не намерена отказываться от покупки С-400

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, несмотря на давление со стороны США. С таким заявлением турецкий лидер выступил перед журналистами в самолете, когда возвращался из Сочи с трехстороннего саммита по Сирии. Фрагменты его высказываний распространила в ночь на субботу газета Hürriyet Daily News .

"Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены, - сказал Эрдоган. - Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали".

Как отмечает издание Yeni Şafak, Эрдоган сообщил, что Турция "также интересуется новыми комплексами С-500", наиболее ожидаемой новинкой российской ПВО в ближайшие годы.

Касаясь приобретения у США ЗРК Patriot, турецкий лидер вновь подчеркнул, что Анкара "готова рассмотреть предложение [Вашингтона]", но с учетом требований республики. "Несмотря на то, что администрация США позитивно смотрит на ранние поставки [Patriot в Турцию], они до сих пор не определились с позицией по совместному производству и финансовой составляющей", - сказал президент.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и России о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня 2018 года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.