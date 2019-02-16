Спецпосланник ООН: в диалоге по конституционному комитету Сирии есть хороший прогресс

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Процесс переговоров по формированию конституционного комитета Сирии хорошо продвигается. Об этом в субботу заявил журналистам спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы все согласны, что должны это сделать как можно скорее. Мы должны согласовать все имена и ключевые процедуры. Я считаю, что у нас есть хороший прогресс", - сказал он.

Решение о создании конституционного комитета было принято 30 января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, но он до сих пор не сформирован. На переговорах в декабре прошлого года в Женеве со Стаффаном де Мистурой, занимавшим тогда пост спецпосланника генсека ООН по Сирии, главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу передали эмиссару список членов сирийского конституционного комитета. В итоговом заявлении министры выразили намерение провести первую встречу комитета в начале 2019 года, но состав этого органа так и не был согласован из-за позиции де Мистуры.