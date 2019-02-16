СМИ: группа террористов отказалась сдаться в плен курдским отрядам в Эль-Багузе

ТАСС, 16 февраля. Группа иностранных наемников, воюющих в составе террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, отказалась сдаться в плен курдским формированиям. Об этом, как передало агентство Firat, сообщил представитель командования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Джия Фурат. По его словам, небольшая группа террористов продолжает удерживать участок площадью 600-700 кв. м к северу от Эль-Багуза у границы с Ираком.

"Не исключено, что в их руках находятся заложники из числа мирных граждан, - сказал курдский командир. - Поэтому наши бойцы действуют очень аккуратно с тем, чтобы эти люди не пострадали".

Как отметил представитель командования СДС, "в ближайшие часы курды объявят о полном освобождении захваченных террористами районов на восточном берегу реки Евфрат".

Ранее поступили сообщения о том, что формирования СДС при поддержке ВВС США заняли населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Находившиеся в нем террористы согласились капитулировать. По сведениям телестанции Al Hadath, их численность оценивается в 600 человек.

По гуманитарному коридору из зоны, контролируемой остатками банд ИГ, вышли свыше 3 тыс. граждан. Как отметил курдский командир, всем спасенным жителям оказывается необходимая помощь и предоставлено питание.