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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Глава МИД Ирана: никто, в том числе вице-президент США, не должен играть на теме Холокоста

Мохаммад Джавад Зариф также назвал "смешными" соответствующие утверждения Майкла Пенса

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Иран отвергает обвинение вице-президента США Майкла Пенса в том, что Тегеран "открыто пропагандирует Холокост". Об этом заявил в пятницу глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф журналу Spiegel на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Холокост был катастрофой. Никто, включая вице-президента США, не может возбуждать недовольство посредством темы Холокоста", - сказал Зариф. Он назвал "смешными" утверждения Пенса.

Вице-президент США во время своего выступления на Мюнхенской конференции выразил мнение, что Тегеран "экспортировал ракеты, разжигал конфликты в Сирии и Йемене, ставил под вопрос существование Израиля". "Иранский режим открыто пропагандирует Холокост", - утверждал Пенс.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад ДжавадПенс, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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