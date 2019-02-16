Глава МИД Ирана: никто, в том числе вице-президент США, не должен играть на теме Холокоста

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Иран отвергает обвинение вице-президента США Майкла Пенса в том, что Тегеран "открыто пропагандирует Холокост". Об этом заявил в пятницу глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф журналу Spiegel на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Холокост был катастрофой. Никто, включая вице-президента США, не может возбуждать недовольство посредством темы Холокоста", - сказал Зариф. Он назвал "смешными" утверждения Пенса.

Вице-президент США во время своего выступления на Мюнхенской конференции выразил мнение, что Тегеран "экспортировал ракеты, разжигал конфликты в Сирии и Йемене, ставил под вопрос существование Израиля". "Иранский режим открыто пропагандирует Холокост", - утверждал Пенс.