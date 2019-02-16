Замгоссекретаря США: партнеры Вашингтона поддерживают американскую позицию по ДРСМД

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. США продолжают выполнять свои обязательства по ДРСМД, это подтверждают все американские союзники и партнеры. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы продолжаем продумывать следующие шаги. Работаем с нашими союзниками и партнерами", - сказала она. "Если спросить любого союзника, соблюдают ли США ДРСМД и соблюдает ли договор Россия, то каждый ответит, что США соблюдают свои обязательства", - утверждает замгоссекретаря.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

5 февраля Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД при расширении состава его участников.