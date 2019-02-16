Порошенко: Киев надеется получать от США все виды вооружений

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Украина надеется получать от США все виды вооружений. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене по итогам встречи с вице- президентом США Майклом Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас была очень детальная встреча с вице-президентом . Он в самом начале подчеркнул, что Украина является надежным стратегическим партнером США, мы твердо надеемся на сотрудничество, в том числе, в оборонной сфере, на поставки на Украину всех видов вооружений", - сказал он в комментарии журналистам, который транслировал телеканал "112 Украина".

Президент страны напомнил, что ранее на Украине был принят закон, который позволяет минобороны "напрямую обеспечивать поставки оружия" в страну, без участия посредников. Порошенко также сообщил, что на встрече с Пенсом обсуждался вопрос координации действий по ситуации в Керченском проливе, а также дальнейшие действия по внедрению санкций против РФ, совместно с ЕС.

Украинский президент также поблагодарил американскую сторону за дополнительную финансовую поддержку Украины. "Я попросил передать благодарность президенту США, Конгрессу в части поддержки финансово Украины. Вы знаете, что подписано в бюджете более $700 млн на дополнительную поддержку нашего государства", - сказал президент.

Посольство Украины в США сообщило в ночь на субботу, что президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает финансовую помощь Киеву до почти 700 млн в 2019 году. "Пакет включает "закон относительно ассигнований Госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме $445,7 млн", - сообщило посольство. Львиная часть дополнительный средств (в целом до $115 млн) будет направлена на предоставление военно-технической помощи Украине по программе "Международное военное финансирование", уточнили в дипучреждении.

Таким образом, с учетом ранее выделенных Пентагоном 250 млн долларов на указанные цели для Киева, общая сумма помощи составит почти $695,7 млн.