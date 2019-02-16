Глава МИД Чехии уверен в достижении соглашения по Brexit

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек выразил уверенность в том, что Великобритания не покинет Евросоюз без заключения соглашения с Брюсселем. Об этом он заявил в субботу журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Выход Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения [с ЕС] не соответствует интересам ни одной из сторон, - сказал он. - Не думаю, что Великобритания покинет организацию без соглашения. Верю, что стороны найдут [взаимоприемлемое] решение. Пока еще существует возможность перенести сроки [реализации Brexit], если британская сторона обратится [к Брюсселю] с соответствующей просьбой".

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта этого года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Палата общин британского парламента 15 января отвергла соглашение с ЕС об условиях Brexit.