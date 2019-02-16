В МИД Канады считают, что пора отменить канадско-американские пошлины на металлы

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады считает, что пришло время отменить канадско-американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом в субботу сообщила журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава канадского МИД Христя Фриланд.

По ее словам, она обсудила эту тему со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и довела до нее позицию Оттавы по этому вопросу. "Позиция Канады такова, что после того, как мы заключили [новое торговое соглашение с США, которое пришло на смену договору NAFTA], есть еще больше причин отменить эти пошлины", - цитирует ее агентство Reuters.

Ранее Фриланд заявила, что Канада не намерена в одностороннем порядке отменять пошлины в отношении США, которые первыми ввели тарифы на канадские сталь и алюминий.

В марте 2018 года Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза - ближайших экономических партнеров США. Администрация президента Дональда Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности.

В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары. В октябре прошлого года канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что отмена этих тарифов является одним из приоритетов Канады, а в декабре глава МИД страны Фриланд подчеркнула, что канадское правительство продолжает считать незаконными и несправедливыми американские пошлины на канадские сталь и алюминий, которые "несовместимы с нашими тесными отношениями".