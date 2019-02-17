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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Иванка Трамп заявила, что Германию большее связывает с США, чем с Россией

Дочь президента США заявила, что страны не должны позволить, чтобы какие-либо силы посредством политической повестки дня попытались их расколоть

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Дочь президента США Иванка Трамп считает, что Германию большее связывает с Соединенными Штатами, чем с Россией. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Bild.

"Я думаю, что немцы понимают и знают, что у них намного больше общего с Америкой, чем с Россией", - заявила Иванка Трамп, которая приняла участие в Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы придерживаемся единого мнения относительно индивидуальной свободы, принципов правового государства и значения равенства возможностей в вопросах экономики", - считает дочь президента США.

"Мы не должны позволить, чтобы [какие-либо] силы посредством политической повестки дня попытались нас расколоть", - сказала она.

Иванка также заявила, что "гордится отцом". "Его правительство запустило важные реформы, которые сделали Америку безопаснее, сильнее и богаче", - сказала она.

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СШАГерманияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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