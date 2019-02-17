МИД Ирана вызвал посла Пакистана в связи с атакой на членов КСИР

ТАСС, 17 февраля. МИД Ирана вызвал пакистанского посла в Тегеране Рафата Масуда и выразил протест в связи с атакой на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), в результате которой погибли 27 иранских военнослужащих. Об этом, как сообщило агентство Mehr, заявил в воскресенье официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.

По словам Гасеми, послу выражен протест и было подчеркнуто, что Иран ожидает от правительства и армии Пакистана принятия действий в отношении базирующихся на границе двух стран террористических группировок. Представитель МИД Ирана также сообщил, что Пакистану было рекомендовано принять безотлагательные меры для идентификации и ареста лиц, причастных к теракту. В свою очередь пакистанский дипломат пообещала как можно скорее проинформировать руководство своей страны о протесте Ирана, передает агентство.

Вечером 13 февраля на дороге Хаш - Захедан в иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны прогремел взрыв, унесший жизни по меньшей мере 27 военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль", которая была сформирована в 2012 году членами другой террористической организации под названием "Джундалла", базирующейся на территории Пакистана. Иранские власти заявляли, что она была разгромлена спецслужбами в 2010 году, а ее главарь Абдолмалек Риги казнен. "Джейш аль-Адль" неоднократно брала на себя ответственность за взрывы в провинции Систан и Белуджистан.

В приграничной с Пакистаном и Афганистаном провинции Систан и Белуджистан действует ряд террористических группировок, которые объединяют в основном суннитов, выступающих против шиитского руководства Ирана. Боевики регулярно устраивают вооруженные нападения на пограничные отряды и мирных жителей на юго-востоке страны. Тегеран утверждает, что террористические группы базируются на территории Пакистана, но Исламабад не предпринимает необходимые меры для борьбы с ними.