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Турция выступает за вывод курдских формирований с северо-востока Сирии

Анкара считает "Силы народной самообороны" террористической группировкой

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Курдские формирования из "Сил народной самообороны" (СНС) должны быть выведены с сирийской территории к востоку от реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Террористическая группировка СНС не должна присутствовать к востоку от Евфрата. Нашей приоритетной задачей на севере Сирии является обеспечение безопасности наших собственных границ и нашего народа. На протяжении многих лет с территории Сирии в этом регионе исходит угроза для нас, совершаются провокации", - сказал он.

14 февраля президент Турции Тайип Эрдоган в ходе трехстороннего саммита в Сочи подчеркнул, что вывод курдских формирований из Манбиджа и с территории к востоку от реки Евфрат является условием для достижения территориальной целостности Сирии.

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СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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