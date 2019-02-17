Турция выступает за вывод курдских формирований с северо-востока Сирии

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Курдские формирования из "Сил народной самообороны" (СНС) должны быть выведены с сирийской территории к востоку от реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Террористическая группировка СНС не должна присутствовать к востоку от Евфрата. Нашей приоритетной задачей на севере Сирии является обеспечение безопасности наших собственных границ и нашего народа. На протяжении многих лет с территории Сирии в этом регионе исходит угроза для нас, совершаются провокации", - сказал он.

14 февраля президент Турции Тайип Эрдоган в ходе трехстороннего саммита в Сочи подчеркнул, что вывод курдских формирований из Манбиджа и с территории к востоку от реки Евфрат является условием для достижения территориальной целостности Сирии.