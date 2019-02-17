ООН: созыв конституционного комитета Сирии откроет двери для мирного процесса

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Созыв конституционного комитета Сирии откроет двери для запуска политического процесса по урегулированию конфликта в стране. С таким утверждением выступил в воскресенье спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы сейчас работаем над составом этого комитета, - сказал он. - Его созыв откроет двери к мирному процессу и позволит нам изменить реальность в Сирии".

Педерсен подчеркнул, что "все элементы, которые необходимы для урегулирования конфликта, оговорены резолюцией 2254 [Совета Безопасности ООН]". Он напомнил, что в ней прописано, что у конфликта "нет военного решения". По словам спецпосланника, переговоры по урегулированию "необходимо вести под руководством сирийской стороны". "ООН должна играть вспомогательную роль", - сказал он.

Педерсен считает возможным в итоге найти выход из сложной ситуации в Сирии. "Да, это возможно, но нужно сотрудничество обеих сторон, необходимо новое международное соглашение на основе резолюции 2254", - считает спецпосланник генерального секретаря ООН.