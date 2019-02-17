{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ООН: созыв конституционного комитета Сирии откроет двери для мирного процесса

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что на данный момент идет работа над составом этого комитета

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Созыв конституционного комитета Сирии откроет двери для запуска политического процесса по урегулированию конфликта в стране. С таким утверждением выступил в воскресенье спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы сейчас работаем над составом этого комитета, - сказал он. - Его созыв откроет двери к мирному процессу и позволит нам изменить реальность в Сирии".

Педерсен подчеркнул, что "все элементы, которые необходимы для урегулирования конфликта, оговорены резолюцией 2254 [Совета Безопасности ООН]". Он напомнил, что в ней прописано, что у конфликта "нет военного решения". По словам спецпосланника, переговоры по урегулированию "необходимо вести под руководством сирийской стороны". "ООН должна играть вспомогательную роль", - сказал он.

Педерсен считает возможным в итоге найти выход из сложной ситуации в Сирии. "Да, это возможно, но нужно сотрудничество обеих сторон, необходимо новое международное соглашение на основе резолюции 2254", - считает спецпосланник генерального секретаря ООН.

Теги
СирияКризис в СирииМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Кризис в Сирии
Асад: правительство Сирии рассчитывает повысить благосостояние граждан после войны
Президент республики заявил, что выборы в местные органы управления укрепили национальное единство
Читать полностью