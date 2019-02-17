СМИ: протестующие в Гаити сожгли флаг США и просили Россию помочь стране выйти из кризиса

ОТТАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оппозиционные силы Гаити призвали население продолжать акции протеста в столице государства Порт-о-Пренсе 17 и 18 февраля. Об этом в воскресенье сообщил канадский телеканал TVA.

По его информации, в субботу протестующие в столице граждане взяли некоторую передышку, а премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан анонсировал усиленную борьбу с коррупцией и контрабандой, а также пообещал увеличить минимальную зарплату.

TVA также сообщил, что одна из групп демонстрантов в пятницу сожгла американский флаг, тем самым протестуя против вмешательства США в ситуацию и призывала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. При этом манифестанты, как утверждает телеканал, скандировали антиамериканские лозунги.

По данным Agence France-Presse, с начала протестов (с 7 февраля) по крайней мере семь человек погибли. В четверг вечером в Порт-о-Пренсе прошли первые столкновения участников демонстраций и полиции. Президент Гаити Жовенель Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков и призвал оппонентов к диалогу для поиска решения по выходу из кризиса.

Жовенель Моиз вступил в должность президента 7 февраля 2017 года.