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СМИ: кронпринц Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Пакистан

Сообщается также, что в аэропорту Мухаммеда бен Сальмана встретил лично премьер-министр Пакистана Имран Хан

ИСЛАМАБАД, 17 февраля. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прибыл в Пакистан с двухдневным визитом. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Geo.TV.

В аэропорту кронпринца Саудовской Аравии встретил лично премьер-министр Пакистана Имран Хан, после чего оба направились в резиденцию премьер-министра. 17-18 февраля бен Сальман проведет ряд встреч с пакистанскими политиками, включая президента Пакистана Арифа Алви и начальника штаба армии страны генерала Камара Баджву.

Ожидается, что во время визита стороны подпишут ряд меморандумов о взаимопонимания, в том числе в сфере экономических инвестиций. В частности, речь идет о строительстве крупного нефтеперерабатывающего предприятия недалеко от порта "Гвадар", а также ряда других проектов.

После Исламабада кронпринц намерен также посетить Индию и Китай. Запланированные ранее визиты в Малайзию и Индонезию были отложены без объяснения причины.

Теги
ПакистанСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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