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Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России, ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле

Представитель Европейского союза сообщил, что ведутся дискуссии по вопросу введения ограничительных мер в связи с инцидентом в Керченском проливе

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник на плановом заседании в Брюсселе вопрос введения новых санкций из-за ситуации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Кроме того, главы МИД обсудят ситуацию на Украине, включая предстоящие президентские и парламентские выборы в стране. Также Совет ЕС проведет дискуссии по политическому кризису в Венесуэле и конфликту в Сирии.

Новые санкции

Как сообщил журналистам представитель ЕС, страны сообщества проводят дискуссии по вопросу введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. "В настоящее время в Совете ведется процесс по ограничительным мерам, которые могут быть введены [против России] из-за ситуации в Керченском проливе", - сказал он.

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Дипломат не уточнил, когда именно ожидается решение по возможным новым санкциям, однако отметил, что это произойдет "в ближайшее время". "Насколько мне известно, он не будет завершен к понедельнику, но процесс идет, решение ожидается в ближайшее время", - добавил он.

Как сообщают другие источники в Брюсселе, речь идет об ограничительных мерах в отношении восьми россиян. Кроме того, глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что санкции уже согласованы на уровне послов и будут направлены против конкретных лиц, а не экономики России.

Украинские вопросы

"Совет проведет всеобъемлющую дискуссию по Украине, включая предстоящие президентские и парламентские выборы, намеченные на 31 марта и 27 октября соответственно, а также процесс реформ и ситуацию по безопасности в стране", - сообщили в Совете ЕС.

Кроме того, как рассказал представитель ЕС, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини представит министрам конкретные предложения по оказанию помощи районам Украины, выходящим к Азовскому морю. "Верховный представитель Могерини и еврокомиссар [по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес] Хан представят конкретные предложения о том, какую поддержку Евросоюз может оказать региону Азовского моря", - сказал он. По словам дипломата, эти предложения будут основаны на работе миссии ЕС, которая была отправлена в Мариуполь в конце января.

"Наша миссия работала в регионе Черного моря в конце января, чтобы посмотреть, какие меры можно принять, чтоб поддержать регион. Они проинформировали Могерини и Хана, которые в свою очередь представят конкретные предложения Совету ЕС", - пояснил он.

Кроме того, по словам дипломата, главы МИД обсудят вопрос свободного судоходства через Керченский пролив. "Они обсудят ситуацию вокруг Азовского моря и усиленную милитаризацию зоны, возможную социально-экономическую поддержку ЕС региону, а также вопрос о том, как обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив", - сказал он.

По словам дипломата, официального итогового документа по Украине не ожидается, однако Совет ЕС в очередной раз "призовет Россию освободить украинских моряков и обеспечить свободное судоходство через Керченский пролив".

Ситуация в Венесуэле

"В ходе ланча министры обсудят ситуацию в Венесуэле в свете последних событий и итогов первого заседания контактной группы в Мондевидео 7 февраля", - сказали в Совете ЕС.

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Кроме того, европейский источник сообщил журналистам в преддверии встречи министров, что представители контактной группы Евросоюза и ряда латиноамериканских стран по ситуации в Венесуэле поедут в Каракас на этой неделе. "Что касается контактной группы, то техническая миссия в составе высокопоставленных представителей ЕС и Уругвая направится в Каракас в начале недели и проведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, различными партиями и представителями гражданского общества", - сказал он.

По словам дипломата, представители группы намерены обсудить вопрос поддержки Венесуэлы, в частности предоставление гуманитарной помощи стране. "Они обсудят, что может быть предпринято, какая может потребоваться поддержка. В частности, будет подниматься вопрос гуманитарного доступа", - добавил он.

Конфликт в Сирии

"Совет обсудит Сирию в свете последних событий в стране и в преддверии третьей донорской конференции в Брюсселе по поддержке будущего Сирии и региона, которая пройдет 12-14 марта", - сообщили в Совете ЕС.

По словам представителя ЕС, министры намерены обсудить политический процесс по урегулированию в Сирии под эгидой ООН и в очередной раз подтвердить позицию сообщества по конфликту в этой стране.

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