NYT: в Сирии захватили боевика, который озвучивал пропагандистские видеоролики ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) захватили на территории республики боевика, который озвучил на английском языке десятки пропагандистских роликов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

Как отмечает издание, речь идет о 35-летнем гражданине Канады африканского происхождения Мухаммеде Халифе. Он был захвачен в январе. По данным газеты, Халифа озвучил несколько десятков аудио- и видеозаписей. Среди них те, на которых запечатлены расправы боевиков над заложниками, в их числе сирийские военные, американский репортер Джеймс Фоули и иорданский пилот Муаз Юсеф аль-Касасиба.

"Его голос - наиболее узнаваемый из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ", - констатировал Чарльз Уинтер - старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона. Издание привело мнение трех независимых специалистов, а также официального лица США в пользу того, что указанные записи были озвучены именно Халифой.

Как отмечается в публикации, опрошенные специалисты в сфере борьбы с терроризмом констатировали, что боевики ИГ для записи пропагандистских материалов крайне нуждались в людях, которые говорят на английском без акцента. В интервью газете Халифа заявил, что не сожалеет о содеянном. В настоящее время его содержат под стражей в Сирии.

Халифа переехал в Канаду из Саудовской Аравии, будучи ребенком, он проходил обучение в университете в Торонто. В Сирию он прибыл в 2013 году и вскоре вступил в ряды группировки. Он также участвовал в боевых действиях на стороне террористов.