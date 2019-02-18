Источник: поставки американских ракет Patriot в ОАЭ начнутся в 2020-2021 годах

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Поставки зенитных управляемых ракет (ЗУР) для зенитных ракетных систем Patriot, состоящих на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов, начнутся в 2020-2021 годах. Об этом корреспонденту ТАСС на 14-м международном военно-техническом салоне IDEX 2019 сообщил источник в американской компании-производителе данных ракет Raytheon.

"В воскресенье Raytheon и вооруженные силы ОАЭ подписали контракт стоимостью более $356 млн на поставку ЗУР для ЗРС Patriot. Ближневосточное государство получит ракеты в модифицированной конфигурации PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), поставки начнутся в 2020-2021 годах", - сообщил источник.

Представитель Raytheon не уточнил количества заказанных ракет, отметив, что их число будет "не менее нескольких десятков".

Контракт между ВС ОАЭ и Raytheon стал крупнейшим соглашением на закупку вооружений, подписанным в первый день выставки IDEX 2019, 17 февраля. ОАЭ является оператором ЗРС Patriot с 2009 года.

Как сообщил ТАСС источник в Силах противовоздушной обороны ОАЭ, ближневосточная страна располагает девятью батареями ЗРС Patriot, все из которых способны применять ЗУР модификациии PAC-3. "Новые ракеты будут равномерно распределены между этими подразделениями", - сообщил военный источник.