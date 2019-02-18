ОАЭ представили первую модель БМП-3 с элементами дополненной реальности

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Крупнейший оборонный подрядчик ОАЭ EDIC (Emirates Defense Industries Company) впервые представил трехмерную модель российской боевой машины пехоты БМП-3 с элементами дополненной реальности (Augmented Reality, AR). Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель компании, она позволит существенно упростить техническое обслуживание боевых машин и повысить уровень подготовки экипажей.

"Данная модель позволяет эксплуатантам БМП-3 добиться максимально эффективного технического обслуживания боевой машины, так как она наглядно демонстрирует различные узлы и компоненты, их состав и функционирование", - сказал представитель EDIC.

По его словам, применение AR-технологий позволяет также ускорить подготовку экипажей боевых машин. "Внедрение данной модели позволяет тренировать механиков-водителей и командиров БМП-3 примерно в два с половиной раза быстрее без потери качества боевой подготовки", - уточнил собеседник агентства.

Как отметил представитель компании, внедрение вышеупомянутой 3D-модели в процессы технического обслуживания БМП-3 и подготовки личного состава начнется в ближайшее время.

БМП-3 является основной боевой машиной пехоты Вооруженных сил ОАЭ. На вооружении страны состоит порядка 1 тыс. единиц данной техники.