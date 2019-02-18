Эрдоган заявил, что Турция имеет право использовать разные системы ПВО

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в понедельник критике высказывания о том, что Анкара должна отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом турецкий лидер сообщил во время выступления в городе Бурдур, трансляцию которого вел телеканал NTV .

"Они все говорят, чтобы мы отказались от покупки С-400. С чего это мы должны отказываться? Мы имеем право использовать разные системы и не считаем, что у вас есть право нас критиковать", - сказал он.

На прошлой неделе турецкий лидер подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от покупки С-400. По словам Эрдогана, Турция рассчитывает на поставки российской системы ПВО в июле этого года.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня 2018 года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.