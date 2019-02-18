ОАЭ подписали контракт на обслуживание ПТРК "Корнет-Э"

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали контракт на техническое обслуживание противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Э" и поставку запасных частей к ним общей стоимостью 12 млн дирхамов ($3,27 млн). Об этом ТАСС сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани.

"С российской компанией "Высокоточные комплексы" подписан контракт стоимостью 12 млн дирхамов на техническое обслуживание ПТРК "Корнет-Э" и поставку запасных частей к ним", - проинформировал аль-Хасани. Дополнительной информации о соглашении генерал не предоставил.

Ранее сообщалось, что ВС ОАЭ в рамках международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби закупили российские ПТРК семейства "Корнет-Э" на сумму 146,92 млн дирхам ($39,7 млн).