Мониторинговая миссия ОБСЕ: взрывы не повлияли на ситуацию с безопасностью в Донецке

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) не зафиксировала изменений общей ситуации с безопасностью после взрывов в Донецке. Об этом сообщили в понедельник в СММ ОБСЕ.

По данным мониторинговой миссии, двое сотрудников наблюдательной миссии днем в понедельник, стоя возле офиса СММ, услышали по меньшей мере два взрыва в 100-150 м от себя. "Остальной персонал СММ находился в офисе. Никто не пострадал", - сообщается в отчете миссии.

"СММ не отметила существенных изменений в общей ситуации с безопасностью в городе", - подчеркнули в миссии.

По данным представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в центре Донецка взорвались три самодельных устройства. Жертв и пострадавших нет. По информации оперативной группы СЦКК, работавшей на месте происшествия, повреждена кровля газораспределительной станции на бульваре Пушкина и здание по улице Кобозева, 70.