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СМИ: Пакистан попросил помощи ООН в деэскалации конфликта с Индией

Как передает газета The Economic Times, глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу

ТАСС, 19 февраля. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во вторник направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой помочь снизить напряженность в отношениях Исламабада и Нью-Дели после теракта 14 февраля в штате Джамму и Кашмир (Индия). Об этом во вторник сообщила газета The Economic Times.

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После теракта,в результате которого погибли 45 человек, между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис. Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и пообещали принять "все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции" Исламабада. Индийская сторона заявила о наличии у нее доказательств причастности к атаке Пакистана, который, в свою очередь, отвергает эти обвинения.

"Я бы хотел срочно обратить ваше внимание на ухудшение ситуации с безопасностью в нашем регионе, что спровоцировано угрозой применения Индией силы в отношении Пакистана, - приводит газета выдержки из письма. - Крайне важно предпринять шаги для деэскалации конфликта. ООН должна вмешаться, чтобы разрядить напряженность".

Глава пакистанского МИД отметил, что "абсурдно возлагать на Исламабад ответственность за нападение [на военную колонну] еще до начала расследования". Он также призвал призвал "Индию к проведению открытого и заслуживающего доверия следствия".

Террорист-смертник 14 февраля в штате Джамму и Кашмир подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. человек. Ответственность за нападение взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - радикальная сепаратистская группировка, выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы.

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ИндияПакистанГутерриш, Антониу
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