СМИ: Пакистан попросил помощи ООН в деэскалации конфликта с Индией

ТАСС, 19 февраля. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во вторник направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой помочь снизить напряженность в отношениях Исламабада и Нью-Дели после теракта 14 февраля в штате Джамму и Кашмир (Индия). Об этом во вторник сообщила газета The Economic Times .

После теракта,в результате которого погибли 45 человек, между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис. Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и пообещали принять "все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции" Исламабада. Индийская сторона заявила о наличии у нее доказательств причастности к атаке Пакистана, который, в свою очередь, отвергает эти обвинения.

"Я бы хотел срочно обратить ваше внимание на ухудшение ситуации с безопасностью в нашем регионе, что спровоцировано угрозой применения Индией силы в отношении Пакистана, - приводит газета выдержки из письма. - Крайне важно предпринять шаги для деэскалации конфликта. ООН должна вмешаться, чтобы разрядить напряженность".

Глава пакистанского МИД отметил, что "абсурдно возлагать на Исламабад ответственность за нападение [на военную колонну] еще до начала расследования". Он также призвал призвал "Индию к проведению открытого и заслуживающего доверия следствия".

Террорист-смертник 14 февраля в штате Джамму и Кашмир подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. человек. Ответственность за нападение взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - радикальная сепаратистская группировка, выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы.