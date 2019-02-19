Советник Асада: поддержка России помогла Сирии избежать ливийского сценария

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии помогли арабской республике избежать ливийского сценария и сохранить свой суверенитет. Об этом во вторник заявила советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Бусейна Шаабан на ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия поддерживает сирийский народ, помогает сирийской национальной армии. По этой причине в Сирии не произойдет то, что произошло в Ливии и в Афганистане", - сказала она.

Как отметила Шаабан, Россия обладает приоритетом в глобальной борьбе с терроризмом и стремится к тому, чтобы Сирия осталась суверенным государством.

В то же время США, в том числе и с помощью СМИ, пытаются противостоять новым условиям глобальной политики, где РФ и Китай играют важнейшую роль, добавила советник президента Сирии. "США и их союзники искусственно связывают терроризм с исламским миром для того, чтобы совершать акты агрессии против независимых стран", - заявила она.