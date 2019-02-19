В Антитеррористическом центре СНГ назвали число террористических группировок в Афганистане

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 20 террористических группировок действуют на территории Афганистана. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

"Согласно оценкам наших партнеров, только в Афганистане действует более 20 террористических группировок. При этом мы в полной мере можем оценить их идеологическую и политическую неоднородность, пересечение и противоречивость интересов, связь с общеуголовной организованной преступностью", - сказал он на XII совещании руководителей национальных антитеррористических центров стран Содружества.

Новиков отметил, что ситуация с активностью террористических организаций в мире, в том числе в сирийско-иракской и в афгано-пакистанской зонах, по-прежнему оценивается как "сложная и напряженная". Однако органам безопасности, спецслужбам и правоохранительным органам СНГ удается обеспечивать на значительно качественном уровне антитеррористическую защищенность стран Содружества.

По его словам, проблемы Афганистана должны быть решены дипломатическим путем. "Многолетнее присутствие на территории Исламской Республики Афганистан войсковых подразделений западной коалиции не привело к умиротворению разделенных войной сторон. Дипломатическое решение проблем Афганистана, восстановление мира в этой стране и ее управленческая стабилизация соответствует интересам всех государств СНГ", - отметил руководитель АТЦ СНГ.

В связи с этим была проведена серия переговоров на дипломатическом уровне с участием представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ), прошедших в Тегеране с участием МИД Ирана, в Дохе с участием США , а также в Москве.

О перемещении боевиков ИГ

По словам Новикова, перемещение подразделений запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) из Сирии и Ирака в Афганистан создает дополнительное давление на безопасность южных границ Центральной Азии.

На предыдущем совещании, как отметил Новиков, в качестве наиболее вероятных угроз для государств СНГ были определены "спящие ячейки", формирующиеся из числа лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов на родину, и продолжение вербовочной деятельности в террористические и экстремистские организации. По словам Новикова, объявленный идеологами ИГ проект "хиджра" также способствует формированию террористических угроз внутри стран Содружества.

"Этот прогноз, к сожалению, подтвердился, как и гипотеза о том, что перемещение террористических организаций из Сирии и Ирака в Афганистан повлечет возможность формирования террористического "хаба" в этом регионе и создаст дополнительное давление на безопасность южных границ государств Центральной Азии, входящих в состав СНГ", - сказал Новиков.

Участники совещания также обсудят вопрос противодействия финансированию терроризма. "Это направление мы считаем чрезвычайно важным и перспективным", - отметил глава АТЦ СНГ.

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